Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин получил травму перед матчем своей команды с Мальоркой.

Андрей Лунин вернулся в Мадрид из лагеря национальной сборной из-за болей в пояснице. Об этом сообщает AS.

Лунин почувствовал дискомфорт во время разминки перед последним матчем Реала против Мальорки. Он еще не полностью восстановился, и тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение отправить его обратно в Испанию для завершения восстановления.

Сообщается, что Лунин решил проявить осторожность и вернулся в Мадрид, чтобы восстановиться перед матчем с Реалом Сосьедадом. Он будет полностью готов к игре с басками в следующую субботу, 13 сентября.

