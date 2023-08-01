Кажется, что украинский вратарь, несмотря на свое желание, не отработает контракт с мадридским клубом до конца. Реал склоняется к тому, чтобы продать Андрея Лунина.

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Как сообщает Marca, "сливочные" готовы отпустить украинца летом текущего года. Несмотря на то, что Лунин не получал много игрового времени в составе Реала, он все равно пользуется спросом на рынке. Мадридцы установили цену на Андрея в размере 8 миллионов евро.

Украинский голкипер присоединился к Реалу в 2018 году. В прошлом сезоне Андрей Лунин получил рекордное количество игрового времени – он сыграл в 12 матчах за "сливочных". Однако его выступления не убедили руководство мадридцев.

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