"Лунин вернулся в состав. Сыграет ли он в финале? Это может быть и Лунин, и Куртуа. Я бы не исключал и Франа Гонсалеса, он тоже демонстрирует хорошую игру", – цитирует Анчелотти АЅ.

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Последний раз Андрей Лунин выходил на поле в матче полуфинала Кубка Испании против Реал Сосьедада (4:4), после чего получил травму камбаловидной мышцы. В поединке 32-го тура Ла Лиги против Атлетика (1:0) украинец впервые за четыре тура появился в заявке команды.

Напомним, финальный матч Кубка Испании между Реалом и Барселоной состоится 26 апреля. Начало встречи – в 23:00 по киевскому времени.

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