Кепа Аррисабалага не попадёт в заявку Реала на выездной матч с Кадисом.

Кепа почти наверняка не сможет помочь Реалу в выездном матче 14-го тура Ла Лиги с Кадисом, который запланирован на 26-е ноября. Баскский вратарь продолжает процесс восстановления после травмы приводящей мышцы правого бедра, которую он получил во время разминки перед матчем ЛЧ с Брагой. Об этом информирует Mundo Deportivo.

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Во вторник, 22 ноября, Кепа ещё не тренировался в общей группе – он совместил индивидуальную работу в тренажёрном зале с занятиями с командой. Таким образом, с очень большой вероятностью Андрей Лунин займёт место в воротах "бланкос" в третьем матче подряд.

Сообщается, что Лунин не был вызван в сборную Украины во время этой международной паузы из-за небольшого дискомфорта, который не должен ему помешать сыграть против Кадиса.

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