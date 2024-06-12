"Отказаться от Атлетико Мадрид невозможно, но я хочу играть. Покину ли я клуб этим летом, зависит от моих выступлений на Кубке Европы и возможностей, которые появятся. Однако я точно хочу уйти и играть, или этим летом, или зимой. Я хочу покинуть Атлетико.

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Если мне предложат очень хорошую команду из сильного чемпионата, то я уйду. Я не уверен на сто процентов, что уйду сейчас, но все зависит от меня и от того, как я выступлю на чемпионате Европы. После этого посмотрим, какие предложения появятся", – цитирует Молдована MARCA.

Важно отметить, что 26-летний румын присоединился к Атлетико в январе, но не сыграл ни одной минуты. Именно поэтому Молдован хочет покинуть команду, поскольку устал сидеть в запасе под Яном Облаком. Похожая ситуация у украинца Андрея Лунина из Реала, который также может остаться под Тибо Куртуа.

Интересно, что Молдован едет на Евро-2024 в составе сборной Румынии и может сыграть в стартовом матче против Украины.

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