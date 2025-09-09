На прошлой неделе Трабзонспор сделал предложение по переходу Андрея Лунина, но получил отказ, сообщает Defensa СептгаІ.

Голкипер мадридцев не захотел переходить в "бордово-синих", несмотря на то, что там играют трое украинских футболистов – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков. Отказ Лунина побудил Трабзонспор сделать предложение вратарю МЮ Андре Онану.

Несмотря на то, что основным кипером Реала является Тибо Куртуа, украинец готов покинуть команду только в случае хорошего финансового предложения о трансфере. Некоторые люди поощряли Лунина покинуть Реал, но игрок до сих пор хочет выступать за "сливочных".

В прошлом сезоне Андрей провел 14 поединков за клуб, пропустил 19 голов и 6 раз отыграл на ноль. Его контракт с Реалом рассчитан до 2030 года.

