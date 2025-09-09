Лунин получил предложение от клуба с украинцами в составе – известен ответ игрока
Трабзонспор пытался подписать украинского вратаря Реала Андрея Лунина.
На прошлой неделе Трабзонспор сделал предложение по переходу Андрея Лунина, но получил отказ, сообщает Defensa СептгаІ.
Реал отказался от Доннаруммы из-за Лунина и Мбаппе – источник раскрыл детали
Голкипер мадридцев не захотел переходить в "бордово-синих", несмотря на то, что там играют трое украинских футболистов – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков. Отказ Лунина побудил Трабзонспор сделать предложение вратарю МЮ Андре Онану.
Несмотря на то, что основным кипером Реала является Тибо Куртуа, украинец готов покинуть команду только в случае хорошего финансового предложения о трансфере. Некоторые люди поощряли Лунина покинуть Реал, но игрок до сих пор хочет выступать за "сливочных".
В прошлом сезоне Андрей провел 14 поединков за клуб, пропустил 19 голов и 6 раз отыграл на ноль. Его контракт с Реалом рассчитан до 2030 года.
