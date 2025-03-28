Лунин получил окончательный вердикт относительно участия в матче против своей экс-команды – видео с тренировки Реала
Тибо Куртуа все еще отсутствует на тренировке Реала накануне игры с Леганесом.
Андрей Лунин получит место в воротах мадридского Реала в игре против Леганеса в 29-м туре Ла Лиги, сообщает Elchiringuito TV в соцсети X.
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Тибо Куртуа еще не восстановился после повреждения, которое получил в первой игре плей-офф Лиги наций против Украины (1:3). Поэтому Карло Анчелотти принял решение довериться украинцу в следующем матче.
Добавим, что Андрей Лунин ранее выступал за Леганес на правах аренды в кампании 2018/19. Украинский голкипер провел 10 матчей в текущем сезоне за Реал, пропустив 13 голов и 4 раза сохранив ворота сухими во всех турнирах.
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