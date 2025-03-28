Лунин официально сыграет за Реал в дерби – Куртуа не попал даже в заявку
Главный тренер Реала Карло Анчелотти выбрал список игроков, которые отправятся на матч 29-го тура Ла Лиги против Леганеса.
В заявку Реала на игру с Леганесом в Ла Лиге попал 21 игрок, сообщает пресс-служба клуба. Отметим хорошие новости для Андрея Лунина – Тибо Куртуа не попал в список, а затем украинец почти стопроцентно получит место на воротах мадридцев.
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Голкиперы: Лунин, Фран Гонсалес, Местре.
Защитники: Алаба, Лукас Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Рауль Асенсио, Диего Агуадо.
Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Чуамени, Арда Гюлер.
Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Браим Диас, Эндрик.
Добавим, что Андрей Лунин ранее выступал за Леганес на правах аренды в кампании 2018/19. В этом же сезоне украинский голкипер провел 10 матчей за Реал, пропустив 13 голов и 4 раза сохранив ворота сухими во всех турнирах. К слову, мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 60 очков (у первой Барселоны на 3 пункта больше).