Карло Анчелотти определился с игроками, которые смогут сыграть против Осасуны в ближайшем матче Ла Лиги.

Пресс-служба мадридского клуба обнародовала заявку из 21-го футболиста, среди которых трое вратарей. Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому в основе должен выйти украинский голкипер Андрей Лунин.

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Напомним, для нашего земляка эта игра станет третьей подряд. Предыдущие две завершились не слишком удачно – разгром от Барселоны в Примере (0:4) и поражение от Милана (1:3) в Лиге чемпионов. В общем, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 4 матча, в которых пропустил 8 голов (еще в одном поединке отстоял на ноль).

Добавим, что матч 13-го тура Ла Лиги между Реалом и Осасуной состоится в субботу, 9 ноября, и начнется в 15:00 по киевскому времени. Сейчас "сливочные" в турнирной таблице чемпионата Испании идут вторыми, набрав 24 очка (и имеют игру в запасе). От лидера – Барселоны – они отстают на 9 баллов.

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