Украинский голкипер Реала Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку. По информации DefensaCentral, очередным претендентом на 26-летнего голкипера стал мадридский Атлетико.

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Отмечается, что принципиальный соперник Реала уже подготовил предложение за Лунина в размере 25 миллионов евро и готов приложить максимум усилий, чтобы приобрести украинца уже этим летом.

Если же не удастся подписать кипера "сливочных", то "матрасники" переключатся на Хоана Гарсию из Эспаньола.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и четыре раза отстоял "на ноль". К слову, в активе украинца также один ассист, чего не удавалось сделать вратарям Реала в Ла Лиге более 30 лет. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает украинца в 20 млн евро.

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