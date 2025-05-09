Лунин получил неожиданный вариант продолжения карьеры – конкурент Реала готов выложить 25 млн за украинца
Сага относительно ухода Андрея Лунина из лагеря "сливочных" продолжает набирать обороты.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку. По информации DefensaCentral, очередным претендентом на 26-летнего голкипера стал мадридский Атлетико.
Реал принял окончательное решение по преемнику Анчелотти – авторитетный источник раскрыл новые детали
Отмечается, что принципиальный соперник Реала уже подготовил предложение за Лунина в размере 25 миллионов евро и готов приложить максимум усилий, чтобы приобрести украинца уже этим летом.
Если же не удастся подписать кипера "сливочных", то "матрасники" переключатся на Хоана Гарсию из Эспаньола.
Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и четыре раза отстоял "на ноль". К слову, в активе украинца также один ассист, чего не удавалось сделать вратарям Реала в Ла Лиге более 30 лет. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает украинца в 20 млн евро.
Лунину предлагают заменить чемпиона мира – Довбик и Цыганков, варианты воссоединения звездной пары