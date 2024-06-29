Тренерский штаб Реала определил дату, когда Андрей Лунин и Лука Модрич должны вернуться в расположение команды.

Сборные Хорватии и Украины вылетели из группового этапа Евро-2024. Таким образом, Лука Модрич и Андрей Лунин должны присоединиться к Реалу раньше, чем было запланировано.

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Как сообщает AS, мадридцы начнут предсезонные тренировки 15 июля. Именно тогда украинский голкипер и хорватский полузащитник должны прибыть в Вальдебебас. Другие игроки Реала, которые вылетят с Евро-2024 раньше полуфинала, должны присоединиться к команде до 28 июля, когда мадридцы отправятся в турне по США.

Первый матч предсезонной подготовки "сливочные" проведут в Чикаго против Милана в ночь с 31 июля на 1 августа (4:30 по киевскому времени).

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