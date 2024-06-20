Мадридский клуб не забывает о своих футболистах даже во время проведения чемпионата Европы.

Сборная Украины в стартовом матче Евро-2024 сенсационно уступила Румынии, пропустив три сухих гола. Ворота "сине-желтых" в этом поединке защищал Андрей Лунин, который даже извинился у болельщиков за неуверенную игру. Однако после грандиозного фиаско голкипер Реала не остался без поддержки.

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По информации Defensa Central, после игры с Луниным связался его партнер по команде – Тибо Куртуа. Бельгиец, который пропускает чемпионат Европы из-за конфликта с главным тренером "красных дьяволов" Доменико Тедеско, позвонил украинцу, выразил слова поддержки, отметив, что "такое может случиться с каждым".

Кроме того, вдохновляющие сообщения Андрею прислали тренер Реала Карло Анчелотти, а также игроки Девид Алаба и Даниэль Карвахаль.

Напомним, Лунин раздумывает над продолжением карьеры в Реале – "сливочные" уже предложили украинцу новый контракт до 2029 года, однако у нашего земляка есть предложения от других топ-клубов (Арсенала, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ньюкасла, Интера, Ювентуса и других).

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