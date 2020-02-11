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Лунин получил крутой подарок от любимой на день рождения – Овьедо одобряет

11 февраля 21:57 361 Читати українською
Лунин получил крутой подарок от любимой на день рождения – Овьедо одобряет
Тренировки в день рождения никто не отменял / фото ФК Овьедо

Голкипер Овьедо Андрей Лунин сладко отпраздновал свой 21-й день рождения.

Девушка молодого вратаря, Анастасия, подарила ему большой торт в цветах Овьедо. На нем видно эмблему астурийского клуба, изображение самого Лунина, который достает мяч из девятки, а также цифру "21".

"Мы на связи с Реалом", – Лунин отреагировал на слухи о возвращении в Мадрид

"Спасибо, любимая, за сюрприз", – подписал Андрей совместное фото со своей пассией, которая устроила для него праздник.

Напомним, что Лунин был признан лучшим игроком Овьедо по итогам января. 12 февраля украинец получит заслуженную награду, а фанаты смогут задать ему вопросы через официальный Твиттер клуба.

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чфміфм

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Теги
Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин
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