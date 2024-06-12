Игрок баскского клуба по итогам сезона 2023/24 получил приз Саморы, вручаемый голкиперу за наименьшее количество пропущенных мячей в Ла Лиге. Андрей Лунин мог претендовать на награду, но сыграл меньше матчей. Унаи Симон считает, что украинец заслуживал звания лучшего вратаря чемпионата Испании.

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"У каждого свое мнение. Я тоже не считаю себя в тройке лучших вратарей Ла Лиги. Мамардашвили провел великолепный сезон, Тер Штеген и Облак до сих пор кажутся мне вратарями мирового уровня ... Лунин для меня был лучшим в кампании, несмотря на то, что он не сыграл 28 матчей, нужных для получения Трофея Саморы", – цитирует Сope Унаи Симона.

Напомним, что Андрею Лунину не хватило семи матчей в Ла Лиге, чтобы побороться за трофей. Украинец сыграл за Реал в чемпионате Испании в 21 игре, пропустив 17 голов.

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