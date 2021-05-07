Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин признался, как однажды стал заложником своего внешнего вида. Это дало толчок Серхио Рамосу для создания нетипичного прозвища.

"Есть же украинская или русская мафия. Во-первых, я отсюда, а во-вторых, я купил как-то новый костюм – полностью черный. Полуклассика.

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Захожу в раздевалку, а в этот момент сидели Рамос и Модрич. Серхио сказал мне: "Мафиозо". С тех пор меня достаточно часто называют мафиозо", – признался Лунин в эфире Youtube-канала BurBuzz.

К слову, украинец перебрался в Реал из Зари летом 2018-го и трижды отправлялся в аренду в Испании – в Вальядолид, Леганес и Овьедо.

В нынешнем сезоне Андрей провел лишь один официальный матч в футболке "сливочных" – кубковый поединок против Алькояно, который завершился сенсационным поражением команды Зидана (1:2).

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