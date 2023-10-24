Из-за травмы Тибо Куртуа мадридцы были вынуждены подписать Кепу Аррисабалагу. В иерархии голкиперов Андрей Лунин опустился на одну ступеньку ниже.

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Как сообщает Madrid Xtra, украинец разгневан тем, что получает мало игрового времени. Контракт Лунина истекает летом 2024 года и нет никаких признаков, что Реал предложит ему продлить соглашение. Зато мадридцы планируют выкупить у Челси Кепу Аррисабалагу, но окончательное решение будет принято после завершения сезона.

Напомним, что Лунин перебрался в Реал в 2018 году из Зари. Всего украинец отыграл 19 матчей за "сливочных" во всех турнирах. В текущем сезоне Карло Анчелотти выпускал Лунина только в двух матчах Ла Лиги.

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