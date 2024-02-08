Испания продолжает изучать Андрея Лунина не только как футболиста, но и как личность.

Украинец стал героем большого материала на El Chiringuito TV. Кроме футбольных моментов, вратарь Реала показал свою человечность и отзывчивость.

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Журналисты засняли визит Лунина в онкологическую больницу в Алькорконе. Она приняла больных детей из Украины, которые были вынуждены бежать от войны. Легионер Реала принес подарки, сладости и продукты, а потом охотно пообщался с малышами. После завершения сюжета студия El Chiringuito TV аплодировала, едва сдерживая слезы.

"Дети и рак – эти слова не должны быть рядом. Мы хотим, чтобы детки здоровыми покинули больницу и начали жить без этой рутины. Если есть возможность, нужно помогать и всячески поддерживать их", – сказал Лунин.

Un crack como portero, pero más aún como persona.



? @AndreyLunin13, el héroe que ayuda a muchos niños ucranianos enfermos.



Precioso reportaje de @marcosbenito9. pic.twitter.com/xYn4xD7EsU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 8, 2024

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