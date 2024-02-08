Лунин покорил Испанию за пределами поля – кадры, которые доводят до слез
Испания продолжает изучать Андрея Лунина не только как футболиста, но и как личность.
Украинец стал героем большого материала на El Chiringuito TV. Кроме футбольных моментов, вратарь Реала показал свою человечность и отзывчивость.
Лунин подтвердил продление контракта с Реалом и раскрыл планы на будущее
Журналисты засняли визит Лунина в онкологическую больницу в Алькорконе. Она приняла больных детей из Украины, которые были вынуждены бежать от войны. Легионер Реала принес подарки, сладости и продукты, а потом охотно пообщался с малышами. После завершения сюжета студия El Chiringuito TV аплодировала, едва сдерживая слезы.
"Дети и рак – эти слова не должны быть рядом. Мы хотим, чтобы детки здоровыми покинули больницу и начали жить без этой рутины. Если есть возможность, нужно помогать и всячески поддерживать их", – сказал Лунин.
Лунин нарвался на критику легенды Реала, Яремчук пристыдил испанское СМИ, муки Цыганкова без Довбика