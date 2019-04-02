Лунин показал чудеса реакции на тренировке Леганеса – видео дня

Украинский голкипер Андрей Лунин хорошо показывает себя на тренировках Леганеса.

Украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин загрузил видео с тренировки своей команды в социальную сеть Instagram. В нем вратарь удачно парирует разнообразные удары партнеров, а также удачно действует на выходах.

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Напомним, что Лунин выступает за "пепинерос" на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит мадридскому Реалу. В текущем сезоне в активе 20-летнего голкипера 5 матчей за Леганес, где украинец пропустил 3 гола, а также трижды оставил свои ворота "сухими".

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