toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ВОРСКЛА ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Лунин показал чудеса реакции на тренировке Леганеса – видео дня

22:35 98 Читати українською
Лунин показал чудеса реакции на тренировке Леганеса – видео дня
Андрей Лунин / фото: Diario OK

Украинский голкипер Андрей Лунин хорошо показывает себя на тренировках Леганеса.

Украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин загрузил видео с тренировки своей команды в социальную сеть Instagram. В нем вратарь удачно парирует разнообразные удары партнеров, а также удачно действует на выходах.

Лунин назвал возможный секрет успешного отражения пенальти

Напомним, что Лунин выступает за "пепинерос" на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит мадридскому Реалу. В текущем сезоне в активе 20-летнего голкипера 5 матчей за Леганес, где украинец пропустил 3 гола, а также трижды оставил свои ворота "сухими".

Лунін і нові ризики порохової бочки Реала: від війни з тренером до ганьби з росіянами, або Трансферна сага повертається

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
2
мин
Александрия
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук