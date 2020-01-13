Лунин пока не может перейти в Овьедо – украинец имеет неожиданную альтернативу в Европе

Овьедо столкнулся с проблемами, которые могут помешать испанскому клубу подписывать новых игроков – в зоне риска и Андрей Лунин.

Овьедо пока не имеет права покупать игроков из-за лимита зарплатной ведомости.

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"Сейчас Лига не дала разрешения. Лунин имеет предложения из-за рубежа, и наиболее реальный вариант – Бельгия, если переговоры с Овьедо сорвутся", – рассказал журналист AS Игнасио Бальядор в эксклюзивном комментарии Футбол24.

Источник добавляет, что Альмерия также готова побороться за Лунина, права на которого принадлежат Реалу. В текущем сезоне украинский вратарь сыграл только два матча за Вальядолид. Оба – в Кубке Испании.

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