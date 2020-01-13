toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Лунин пока не может перейти в Овьедо – украинец имеет неожиданную альтернативу в Европе

13 января 15:53 2473 Читати українською
Лунин пока не может перейти в Овьедо – украинец имеет неожиданную альтернативу в Европе
Андрей Лунин / Сайт Вальядолида

Овьедо столкнулся с проблемами, которые могут помешать испанскому клубу подписывать новых игроков – в зоне риска и Андрей Лунин.

Овьедо пока не имеет права покупать игроков из-за лимита зарплатной ведомости.

Лунин может сменить клуб сегодня: он займет место 34-летнего голкипера в очень щекотливой ситуации – Реал дает шанс

"Сейчас Лига не дала разрешения. Лунин имеет предложения из-за рубежа, и наиболее реальный вариант – Бельгия, если переговоры с Овьедо сорвутся", – рассказал журналист AS Игнасио Бальядор в эксклюзивном комментарии Футбол24.

Источник добавляет, что Альмерия также готова побороться за Лунина, права на которого принадлежат Реалу. В текущем сезоне украинский вратарь сыграл только два матча за Вальядолид. Оба – в Кубке Испании.

"Новий Каріус" і "Рятівник Роналдо": Лунін як герой Кубка Іспанії перед черговим трансфером – реакція преси та фанів

Источник: Футбол 24
blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1543
Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Главное Альмерия Альмерия Трансферы Чемпионата Испании Вальядолид Вальядолид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
37
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук