Андрей Лунин в своем Instagram поделился видео с тренировки Реала. На нем видно, как украинец делает невероятные сейвы во время ударов Эндрика и Мбаппе во время двусторонней игры.

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Напомним, что Лунин получил место в стартовом составе мадридской команды из-за травмы Тибо Куртуа. Постепенно бельгийский вратарь восстанавливается после повреждения, и ожидается, что Куртуа начнет тренировки с основной командой Реала сразу после международной паузы.

К слову, украинский вратарь провел в этом сезоне за "сливочных" пять матчей. В двух играх Лунину удалось сохранить свои ворота "сухими". А в последнем матче против Осасуны украинец еще и оформил ассист.

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