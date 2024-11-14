Лунин похвастался видео своих удивительных сейвов в Реале – даже Мбаппе и Эндрик бессильны против украинской стены
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин продемонстрировал отличные игровые качества во время тренировки команды.
Андрей Лунин в своем Instagram поделился видео с тренировки Реала. На нем видно, как украинец делает невероятные сейвы во время ударов Эндрика и Мбаппе во время двусторонней игры.
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Напомним, что Лунин получил место в стартовом составе мадридской команды из-за травмы Тибо Куртуа. Постепенно бельгийский вратарь восстанавливается после повреждения, и ожидается, что Куртуа начнет тренировки с основной командой Реала сразу после международной паузы.
К слову, украинский вратарь провел в этом сезоне за "сливочных" пять матчей. В двух играх Лунину удалось сохранить свои ворота "сухими". А в последнем матче против Осасуны украинец еще и оформил ассист.
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