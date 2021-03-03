Голкипер сборной Украины в Instagram показал свой новенький Audi Q7, который получил от спонсора мадридского клуба.

Лунин якобы решил покинуть Реал – испанские СМИ не дают украинцу покоя

Такая модель немецкой марки оценивается в 80 тысяч евро, однако Лунин был далеко не самым привередливым среди игроков Реала. Полузащитник Федерико Вальверде порадовал себя Audi RS Q8, который стоит ровно вдвое больше – 160 тысяч.

Добавим, что в текущем сезоне Лунин провел за Реал всего один матч – на стадии 1/16 Кубка Испании "сливочные" сенсационно проиграли Алькояно (1:2).

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