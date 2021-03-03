Лунин похвастался "скромной" Audi, которую получил от спонсора Реала
Андрей Лунин получает приятные подарки благодаря статусу игрока Реала.
Голкипер сборной Украины в Instagram показал свой новенький Audi Q7, который получил от спонсора мадридского клуба.
Лунин якобы решил покинуть Реал – испанские СМИ не дают украинцу покоя
Такая модель немецкой марки оценивается в 80 тысяч евро, однако Лунин был далеко не самым привередливым среди игроков Реала. Полузащитник Федерико Вальверде порадовал себя Audi RS Q8, который стоит ровно вдвое больше – 160 тысяч.
Добавим, что в текущем сезоне Лунин провел за Реал всего один матч – на стадии 1/16 Кубка Испании "сливочные" сенсационно проиграли Алькояно (1:2).
Наші за кордоном: Маліновський повернувся розкішним голом, Зінченко б'є рекорди, Зубков дублем косплеїв Мессі та Роналду