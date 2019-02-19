Лунин похвастался новым имиджем – фото дня

Голкипер Леганес и сборной Украины Андрей Лунин, контракт которого принадлежит Реала, решил обновить прическу.

20-летний украинец в Instagram опубликовал фотографию новой прически. Андрей решил поменять прическу. На левой стороне головы Лунина появилось две выбритые полоски.

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К слову, в текущем сезоне вратарь сыграл в составе Леганес 4 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 2 мяча и трижды оставлял свои ворота "сухими".

