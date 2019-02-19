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Лунин похвастался новым имиджем – фото дня

10:35 13 Читати українською
Лунин похвастался новым имиджем – фото дня
Андрей Лунин / фото: А. Осипов

Голкипер Леганес и сборной Украины Андрей Лунин, контракт которого принадлежит Реала, решил обновить прическу.

20-летний украинец в Instagram опубликовал фотографию новой прически. Андрей решил поменять прическу. На левой стороне головы Лунина появилось две выбритые полоски.

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К слову, в текущем сезоне вратарь сыграл в составе Леганес 4 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 2 мяча и трижды оставлял свои ворота "сухими".

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Украинцы за рубежом Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин
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