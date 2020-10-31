Лунин похвастался эффектными сейвами на тренировке Реала – украинец справился с ударами звездных партнеров
09:22 - Читати українською
Голкипер Реала Андрей Лунин провел тренировку в составе мадридского клуба.
На тренировке мадридцы отрабатывали дальние удары, а вратари поочередно защищали ворота.
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Лунин прекрасно справился со своей задачей, когда сначала отразил мощный удар Модрича, а затем совершил эффектный сейв после удара Милитао в самую девятку, чем поделился в своем Instagram.
Напомним, Реал проведет матч 8-го тура Ла Лиги против Уэски уже сегодня, начало матча в 15:00.
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