На тренировке мадридцы отрабатывали дальние удары, а вратари поочередно защищали ворота.

Ничья с Боруссией М по вкусу напоминает победу, – Лунин

Лунин прекрасно справился со своей задачей, когда сначала отразил мощный удар Модрича, а затем совершил эффектный сейв после удара Милитао в самую девятку, чем поделился в своем Instagram.

Напомним, Реал проведет матч 8-го тура Ла Лиги против Уэски уже сегодня, начало матча в 15:00.

Боруссия М – Реал: "жеребцы" – на одном уровне с Шахтером, слабая защита немцев и чемпионский характер "бланкос"