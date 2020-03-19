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Лунин поделился рецептом изучения испанского языка – нужны Кейлор Навас и английский

22:52 16 Читати українською
Лунин поделился рецептом изучения испанского языка – нужны Кейлор Навас и английский
Андрей Лунин / ФК Овьедо

Голкипер испанского Овьедо Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, вспомнил период изучения нового языка после переезда в Испанию.

"Мне еще немного повезло. Навас в этот момент начал учить английский. Мы с ним договорились, каждый день по чуть-чуть разговаривали. Он мне все говорил на испанском, а я ему на английском. Я слушал испанский, он слушал английский. За сборы чуть-чуть подтянул язык.

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Еще в комнате слова учил во время отдыха. Плотно перестал уже заниматься месяцев через 8-9. А до этого каждый день занимался. Надо попыхтеть чуть-чуть. Английский учить проще. А в Испании без языка нельзя", – рассказал вратарь в интервью YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

Напомним, что с зимы Андрей Лунин защищает цвета аутсайдера Сегунды Овьедо. В активе украинца пока 9 матчей за астурийцев.

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Теги
Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Видеоновости Овьедо Овьедо
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