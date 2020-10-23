Украинский вратарь Реала Андрей Лунин призвал своих партнеров в Реале не зацикливаться на поражении от Шахтера (2:3).

"Вчера сезон еще не закончился. Сегодня пришло время подняться и упорно тренироваться. На этих выходных у нас очередной важнейший матч в Ла Лиге. Вперед, команда!" – написал Лунин в Instagram.

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21-летний украинец провел поединок против Шахтера на скамейке запасных Реала, ворота мадридцев защищал Куртуа, который сыграл не самый лучший матч в своей карьере.

Напомним, уже 24 октября Реал поедет в гости к своему принципиальному сопернику – Барселоне. Начало встречи запланировано на 17:00.

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