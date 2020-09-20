"Я могу гарантировать свою преданность, дисциплину, жертвенность, настойчивость, труд и общительность, чтобы соответствовать клубу, цель которого – достичь вершин и побеждать во всех соревнованиях.

Лунин впервые попал в заявку Реала на матч Ла Лиги

В течение нескольких следующих дней мои задачи на день понятны: работа, работа и работа, и я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы отблагодарить клуб и фанатов за доверие", – наводит слова Лунина Mundo Deportivo со ссылкой на EFE.

Кроме этого, Андрей поблагодарил Леганес, Вальядолид и Овьедо за незабываемые времена, где смог развиваться как профессионально, так и как личность. К слову, Лунин впервые в своей карьере попал в заявку Реала на матч чемпионата Испании.

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