Лунин перевоплотился ради Хэллоуина

Вратарь испанского Вальядолида поделился с болельщиками фото празднования "Вечера всех святых".

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин также присоединился к празднованию Хэллоуина и выложил на своей странице в социальной сети Instagram фото в тематическом костюме.

Напомним, Лунин, который принадлежит мадридскому Реалу, продолжает сидеть на скамейке запасных в аренде в Вальядолиде. Украинец до сих пор не провел за клуб ни минуты. Тренер обещает Андрею участие в Кубке Испании, который для клубов Примеры стартует только в декабре.

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