"Не обсуждали ли мы с Рамосом его нереализованные пенальти в ворота Швейцарии, которые могли бы спасти сборную Украины? Какой-то разговор был.

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Я уже не помню. Шутили что-то на эту тему. Перед каждой игрой мы стабильно остаемся на десять минут. Рамос бьет, и я остаюсь с ним. Это у нас такая тренировка. И что-то мы шутили.

У него была серия из тридцати ударов без промахов, но пришел момент, когда он дважды подряд не забил. Сейчас Серхио снова начал забивать", – сказал Лунин в интервью Meta Ratings.

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Напомним, в ноябрьском матче 5-го тура группового этапа Лиги наций между Испанией и Швейцарией Рамос не сумел реализовать два пенальти, прервав серию из 25-ти точных ударов с одиннадцатиметровых.

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