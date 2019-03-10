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Лунин парировал четвертый пенальти подряд в составе трех разных клубов

15:08 41 Читати українською
Лунин парировал четвертый пенальти подряд в составе трех разных клубов
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Пенальти в матче 27-го тура с Атлетико стал для вратаря Леганеса Андрея Лунина 4-м, который он отразил в профессиональной карьере.

46’ Сауль Ньигес
 

Лунин во вчерашнем матче сумел отразить удар полузащитника "матрасников" Сауля с 11-метровой отметки, хотя и хавбеку удалось первым сыграть на добивании.

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Этот пенальти стал четвертым подряд, который отразил украинский голкипер. Еще в составе Днепра он не дал отличиться Марлосу, выступая за Зарю, отразил удар Ореста Кузыка, а в составе Леганеса в матче 1/8 финала Кубка Испании сумел переиграть Бебе из Райо Вальекано.

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Теги
Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Атлетико - Леганес
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