"У меня хороший настрой относительно будущего, именно поэтому мы до сих пор играем во всех соревнованиях. Я провел 10 или 11 матчей и надеюсь, что смогу играть больше. Я сосредоточен на ежедневной работе и матчах, особенно когда наступает моя очередь играть. Осталось еще совсем немного, два или три месяца. Теперь нет времени думать.

Лунин провел напряженный разбор полетов с сенсацией Реала – известны претензии сторон после провального тайма

Я продлил контракт, счастлив здесь. Я никогда не переставал бороться за свое место. Я немного сосредоточен на соревнованиях, в которых мы выступаем.

Я всегда верил, что смогу добиться успеха, что это клуб моей мечты. Это очень важно для меня, и мне очень нравится, как меняется моя роль. Надеюсь, так будет продолжаться понемногу. Я очень рад наслаждаться любой игрой, когда получаю возможность", – сказал Лунин в комментарии Bernabeu Digital.

Напомним, на протяжении прошлого лета постоянно фигурировали слухи об уходе украинца, который имел последний год контракта. Впрочем, в итоге Лунин пролонгировал соглашение с Реалом до июня 2030-го. Тибо Куртуа продолжает испытывать дискомфорт в колене, поэтому Андрей получает регулярную практику в нынешнем сезоне – 11 матчей, 15 пропущенных голов, 4 "клиншита".

Лунин пропустил от Леганеса дважды, но дубль Мбаппе спас Реал – "сливочные" победили и оторвались от Атлетико