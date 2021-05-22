Голкипер Реала Андрей Лунин высказался по поводу уходу в вечность Франсеска Арнау – бывшего игрока Малаги и Барселоны.

Франсеск Арнау скончался в возрасте 46 лет. Испанец до последнего работал спортивным директором Овьедо и участвовал в подписании Андрея Лунина на правах аренды из Реала в прошлом году.

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На смерть специалиста украинский голкипер "бланкос" отреагировал в своем Instagram. "Самые искренние соболезнования семье, Реалу Овьедо, сторонникам и совету директоров. Покойся с миром", – написал Андрей, прикрепив фото Арнау.

К слову, Франсеск был воспитанником "блаугранас", а в 1999-м завоевал титул Примеры. Из Барселоны он перебрался в Малагу, где по завершении карьеры занимал должность спортивного директора. В 2019-м Арнау переехал на аналогичный пост в Овьедо.

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