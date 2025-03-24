Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин кратко подытожил результат сборной Украины в матче с Бельгией во втором поединке плей-офф Лиги наций (0:3).

Вчера, 23 марта, Украина потерпела досадный разгром от Бельгии в плей-офф Лиги наций за право играть в Дивизионе A. Подопечные Реброва выиграли первый матч (3:1) и получили комфортное преимущество, но даже это не помогло выстоять в двухматчевом противостоянии – "сине-желтые" уступили с общим счетом 3:4.

Бельгия – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Андрей Лунин по итогам второго матча получил признание от болельщиков, получив статуэтку "Лев матча". Голкипер набрал 56% голосов фанатов.

"Всем спасибо. Обидно за результат, будем двигаться вперед и стараться радовать вас", – написал Лунин на своей странице в Instagram.

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций