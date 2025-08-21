Реал вот-вот должен объявить о продлении контракта с Тибо Куртуа, что ставит под сомнение долгосрочные перспективы Андрея Лунина в команде.

Реал Мадрид и Куртуа достигли соглашения о продлении контракта. Бельгиец подписал новое соглашение до 2027 года, но пока что об этом не сообщается официально.

Фанаты Реала атаковали Лунина – украинец удивил своей реакцией (ВИДЕО)

Это ставит Андрея Лунина в затруднительное положение, поскольку этим летом его будущее снова было под вопросом. Украинец быстро отреагировал на это и четко заявил о своих намерениях остаться в Вальдебебасе.

"Я собираюсь отдать все, что у меня есть, чтобы получить игровое время и быть на таком же высоком уровне, как Куртуа", – цитирует украинца Defensa Central.

Лунин хочет заслужить каждую минуту, которую Хаби Алонсо может ему предложить в сезоне 2025/26, хотя и знает, что это будет трудно. Андрей также верит, что сможет стать преемником бельгийца в будущем, несмотря на слухи об интересе Реала к Доннарумме и другим голкиперам.

