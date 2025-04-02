Лунин отреагировал на четыре пропущенных гола от Реал Сосьедада: "С большими страданиями"
2 апреля 09:28 - Читати українською
Голкипер Реала Андрей Лунин прокомментировал ответный матч полуфинала Кубка Испании против Реал Сосьедада (4:4).
30’ Эндрик
82’ Джуд Беллингем
86’ Орельен Чуамени
115’ Антонио Рюдигер
72’ Дэвид Алаба
80’ Микель Оярсабаль
90’ Микель Оярсабаль
82’ Джуд Беллингем
72’ Дэвид Алаба
86’ Орельен Чуамени
30’ Эндрик
115’ Антонио Рюдигер
80’ Микель Оярсабаль
90’ Микель Оярсабаль
Вчера, 1 апреля, в полуфинале Кубка Испании мадридцы прошли Реал Сосьедад по сумме двух матчей (1:0, 3:4, 1:0 в овертайме). Лунин провел на поле все 120 минут.
Фейлы Лунина в видеообзоре матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:4
"С большими страданиями в конце. Команда, Бернабеу, вместе до конца. #HalaMadrid", – написал Лунин на своей странице в Instagram.
Добавим, что украинский голкипер провел 12 матчей в текущем сезоне за Реал, пропустив 19 голов и 4 раза сохранив ворота сухими во всех турнирах.
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