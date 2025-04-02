Вчера, 1 апреля, в полуфинале Кубка Испании мадридцы прошли Реал Сосьедад по сумме двух матчей (1:0, 3:4, 1:0 в овертайме). Лунин провел на поле все 120 минут.

Фейлы Лунина в видеообзоре матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:4

"С большими страданиями в конце. Команда, Бернабеу, вместе до конца. #HalaMadrid", – написал Лунин на своей странице в Instagram.

Добавим, что украинский голкипер провел 12 матчей в текущем сезоне за Реал, пропустив 19 голов и 4 раза сохранив ворота сухими во всех турнирах.

Сосьедад забил Реалу 4 гола, но все равно вылетел – Мадрид прорвался в финал Кубка несмотря на ляп Лунина и автоголы Алабы