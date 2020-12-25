Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин присоединился к многочисленным публикациям футболистов о своем празднования Рождества.

Украинец встретил праздник вместе со своей девушкой и двумя собаками. Елка и колоритные костюмы дополнили образ.

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"С Рождеством", – Лунин подписал публикацию на испанском и английском языках. Уже 30 декабря Реал поедет в гости к Эльче, поэтому голкиперу не следует слишком увлекаться празднованием.

Напомним, летом "сливочные" вернули Лунина из аренды в Овьедо, но Зидан пока не дал Андрею ни одной минуты в официальных матчах.

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