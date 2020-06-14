Лунин отметил мини-юбилей и получил наивысшую оценку за все время выступлений в Овьедо

Голкипер Овьедо Андрей Лунин имел несколько поводов для радости после поединка с Понферрадиной.

Игрок сборной Украины отмечал мини-юбилей – 10 матчей в составе астурийского клуба.

Лунин спас матч для Овьедо, – испанский журналист

Первый тайм получился для Лунина довольно нервным, однако он смог успокоиться и в конце концов стал одним из героев игры против Понферрадины (0:0). Авторитетный ресурс SofaScore наградил 21-летнего вратаря оценкой 7,7 – наивысший балл за все время выступлений украинца в составе Овьедо.

Добавим, что в следующем туре Лунин и компания будут играть против прямого конкурента за выживание – Депортиво.

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