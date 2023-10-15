"Я делаю все необходимое, а решение принимает тренер. Мы конкурируем с Кепой. Посмотрим, ведь сезон – долгий.

Лунин рискует еще ниже опуститься в иерархии Реала – тревожный сигнал от Куртуа

Мы оба выполняем одинаковую работу. Мы конкурируем только в пределах футбольного поля. Вне его все отлично. Пришел другой вратарь, как раньше я приходил. Всегда появляются новые люди. Нужно быть командой", – резюмировал Лунин в комментарии El Chiringuito.

Напомним, на старте сезона Тибо Куртуа порвал "кресты" и вылетел на длительный срок. Лунин качественно провел победные матчи против Атлетика и Альмерии, однако это не убедило Реал. Мадридцы экстренно арендовали Кепу Аррисабагу, который сразу получил безграничный кредит доверия от Анчелотти. По всей вероятности, это будет последний сезон украинца за Реал, поскольку его контракт завершается летом 2024-го.

¿Se ve Lunin titular en el Real Madrid?



“Estamos compitiendo…”



️@marcosbenito9 pic.twitter.com/avr0LECzyu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2023

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