Лунин оказался среди трех игроков Реала, которые так и не получили игрового времени в этом сезоне, отмечает Marca. Другие двое – Эндрик и Ферлан Менди, которые залечивали тяжелые травмы (бразилец уже успел попасть в заявку на игру против Эспаньола).

Украинец летом имел аж три варианта, где продолжить карьеру – его связывали с Фенербахче, Галатасараем и Овьедо, за который Андрей уже выступал в сезоне 2019/20. Сейчас Лунин остался за спиной своего конкурента, Тибо Куртуа, который и не думает уступать место в старте. Перспективы украинца достаточно мрачные: придется ждать свой шанс вплоть до января 2026 года, когда Реал будет стартовать на ранних стадиях Кубка Испании.

К слову, мадридцы пока выдали идеальный старт сезона в Ла Лиге (15 очков после 5 туров), а также победили Марсель в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

