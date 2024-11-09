Лунин отдал ассист на Винисиуса в Ла Лиге – видео результативной передачи голкипера Реала
9 ноября 16:44 - Читати українською
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин результативно провел 13-тур Ла Лиги против Осасуны.
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Карло Анчелотти снова выпустил Лунина в стартовом составе, и сегодня Андрей отблагодарил за доверие не только сейвами.
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На 61 минуте украинский голкипер поймал мяч после навеса и очень грамотно оценил ситуацию. Лунин увидел, что Винисиус может убежать от опекуна, и выполнил мастерскую передачу на бразильца. Получился очень классный ассист голкипера Реала.
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