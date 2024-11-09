Карло Анчелотти снова выпустил Лунина в стартовом составе, и сегодня Андрей отблагодарил за доверие не только сейвами.

Реал – Осасуна: составы и онлайн-трансляция матча – Лунин против третьего снайпера Ла Лиги, мини-революция Анчелотти

На 61 минуте украинский голкипер поймал мяч после навеса и очень грамотно оценил ситуацию. Лунин увидел, что Винисиус может убежать от опекуна, и выполнил мастерскую передачу на бразильца. Получился очень классный ассист голкипера Реала.