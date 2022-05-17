Голкипер мадридцев Андрей Лунин находится в поисках нового места трудоустройства. Его не устраивает количество игрового времени.

23-летний украинец доволен в Мадриде всем, кроме игрового времени. Он настроен найти клуб, в котором ему гарантируют стабильную практику или борьбу за место в стартовом составе, что почти невозможно в Реале из-за Куртуа.

Лунин единственный среди игроков Реала попал в символическую сборную тура.

Как утверждает Marca , "бланкос" понимает ситуацию и начинает поиск замены. Одним из приоритетных вариантов является Давид Оспина. Контракт голкипера с Наполи завершается летом, поэтому это главный вопрос, которым занимается офис Реала. В Мадриде готовы гарантировать Оспине игровую практику, чего не имел Лунин.

Несмотря на все, "бланкос" довольны отношением Андрея к своему делу. У украинца прекрасные отношения и с Куртуа, и с Анчелотти, который признает, что наш голкипер заслуживает играть в стартовом составе чаще. Лунин не хочет окончательно покидать Реал, поэтому будет искать вариант аренды.

За почти четыре года в клубе вратарь провел всего 5 официальных поединков, 4 из которых – в этом сезоне. Также он трижды отправлялся в аренду (Леганес, Вальядолид, Овьедо).