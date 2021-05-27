Андрей Лунин еще на один сезон закрепил за собой место второго вратаря мадридского Реала.

22-летний голкипер останется в Реале. Украинец и в дальнейшем будет выполнять роль дублера Куртуа, информирует Marca.

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Правда, "бланкос" возлагают большие надежды на Лунина в будущем. Их план заключается в том, чтобы Андрей продолжал свое развитие в тени Куртуа, чтобы когда-нибудь стать основным игроком.

В сезоне 2020/21 Андрей Лунин не сыграл ни секунды в Примере. В его активе лишь один проигранный матч Кубка Испании.

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