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Лунин остался в запасе Вальядолида на матч против Реала – онлайн-трансляция матча

19:21 46 Читати українською
Лунин остался в запасе Вальядолида на матч против Реала – онлайн-трансляция матча
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Украинский голкипер Андрей Лунин не выйдет в старте Вальядолида на 2 тур Ла Лиги против мадридского Реала. Онлан-трансляцию игры можно посмотреть на "Футбол 24".

 

Реал Вальядолид в своем Twitter опубликовал стартовый состав на матч 2 тура Ла Лиги против Реала. Украинец Андрей Лунин будет наблюдать за игрой против команды, которой принадлежит его контракт, со скамейки запасных.

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Матч на стадионе Сантьяго Бернабеу начнется в 20:00 по киевскому времени. Лунин перебрался в Вальядолид на правах годичной аренды.

Ранее футболисты, арендованные у мадридского клуба, не могли выходить на поле в матчах против собственной команды. Однако с этого сезона Реал отказался от этого правила.

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