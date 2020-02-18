Лунин остался без тренера – Овьедо официально уволил Росаду

Главный тренер Овьедо Хавьер Росада уволен со своей должности.

Овьедо принял решение расторгнуть контракт с главным тренером Хавьером Росадой, информирует официальный сайт клуба.

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"Реал Овьедо хочет поблагодарить Хавьера Росаду за его преданность, профессионализм и работу, выполненную за его время в клубе. Также Овьедо желает удачи вам в дальнейшем профессиональном будущем", – говорится в заявлении клуба. Отметим, что именно Росада был одним из главных инициаторов перехода Лунина в Овьедо.

К слову, контракт наставника Овьедо был рассчитан до 30 июня 2020 года. Команда под его руководством занимает 19 место Сегунды. Росада возглавил астурийцев в сентябре прошлого года.

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