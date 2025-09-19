В сети появилось видео с тренировки Реала, где Дани Себальйос поразил болельщиков своей техникой. Полузащитник эффектно остановил мяч после передачи, а уже следующим касанием безупречно пробил мимо Андрея Лунина, попав точно в "девятку" ворот.

Реал получил вердикт о дисквалификации звезды – клуб готовится к новой битве

На кадрах видно, что украинский голкипер сделал отчаянный прыжок, однако сейв был практически невозможным – удар Себальоса оказался безупречным по точности и силе.

Стоит напомнить, что Реал недавно начал выступления в Лиге чемпионов с победы над Марселем (2:1). Дубль оформил Килиан Мбаппе, тогда как Андрей Лунин остался в запасе.

