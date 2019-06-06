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Лунин опроверг информацию о поддержке Неймара в деле об изнасиловании

17:38 70 Читати українською
Лунин опроверг информацию о поддержке Неймара в деле об изнасиловании
Андрей Лунин / Reuters

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин не высказывал поддержку Неймару в деле об изнасиловании.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский голкипер на своей странице в twitter поделился своим мнением о невиновности игрока ПСЖ в секс-скандале.

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Позже выяснилось, что аккаунт, на котором было размещено сообщение от имени Андрея Лунина, ненастоящий. Об этом сообщил игрок на официальной странице в Instagram.

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Напомним, на Неймара подали в суд по обвинению в изнасиловании. Сам бразилец заверил, что интимные отношения с истицей были по обоюдному согласию.

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