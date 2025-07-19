Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа, контракт которого истекал в 2026 году, продлил соглашение еще на сезон. Подписание нового контракта состоится в августе, что гарантирует его пребывание в клубе как минимум до лета 2027 года.

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Это решение стало важной новостью для украинского вратаря Андрея Лунина, который также решил остаться в Мадриде, сообщает AS. Украинец, контракт которого действует до 2030 года, получил несколько предложений о трансфере, но остался в Реале, осознавая, что и в этом сезоне его игровое время будет ограниченным.

В прошлом сезоне украинец провел 14 матчей за Реал, в шести из которых сумел сохранить свои ворота "на ноль", пропустив всего 19 голов.

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