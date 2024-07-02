Наиболее неопределенная ситуация с Андреем Луниным. И клуб, и тренерский штаб хотят, чтобы голкипер остался, но он до сих пор не принял решение. После великолепного сезона в воротах Мадрида перспектива вновь оказаться за спиной Куртуа выглядит не очень привлекательно.

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Также Анчелотти нужен Ферлан Менди. Однако насчет француза есть сомнения у руководства, которое не хочет предлагать новый контракт со значительным улучшением условий, сообщает The Athletic. Действующее соглашение с левым защитником рассчитано еще на год.

Также есть вопросы по Дани Себальосу и Хесусу Вальехо. Первый хочет уйти, но в приоритете имеет Испанию, где почти никто не сможет удовлетворить финансовые требования Реала. Относительно Вальехо, то он после возвращения из аренды не против остаться, но здесь уже сам клуб считает, что пришло время прощаться.

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