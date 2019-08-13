Лунин официально стал игроком Вальядолида

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин проведет сезон 2019/20 в составе Вальядолида.

Клуб испанской Ла Лиги Вальядолид, который принадлежит легендарному бразильцу Роналдо, объявил о переходе Андрея Лунина.

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Прошлую кампанию Лунин тоже провел в аренде, однако практически не играл в составе Леганеса, записав в свой актив лишь 5 матчей в Примере и 2 – в Кубке Испании.

В текущее межсезонье украинец вернулся в лагерь Реала, однако Зидан дал украинцу лишь 45 минут в матче против Фенербахче.

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