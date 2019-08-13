toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - БРЮГГЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ

Лунин официально стал игроком Вальядолида

13 августа 23:28 193 Читати українською
Лунин официально стал игроком Вальядолида
Андрей Лунин / Getty images

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин проведет сезон 2019/20 в составе Вальядолида.

Клуб испанской Ла Лиги Вальядолид, который принадлежит легендарному бразильцу Роналдо, объявил о переходе Андрея Лунина.

Наші за кордоном. Мілевський веде Брест до чемпіонства, ефектний політ Сухоцького та шалена дискваліфікація за расизм

Прошлую кампанию Лунин тоже провел в аренде, однако практически не играл в составе Леганеса, записав в свой актив лишь 5 матчей в Примере и 2 – в Кубке Испании.

В текущее межсезонье украинец вернулся в лагерь Реала, однако Зидан дал украинцу лишь 45 минут в матче против Фенербахче.

Чемпіон в біді, або 45 хвилин як вирок: мадридські ЗМІ б'ють на сполох через Луніна

blog_ava
Динамо свело матч с Брюгге к феерической ничьей и вылетело из Лиги чемпионов
13 августа
1782
Теги
Главное Трансферы Андрей Лунин Андрей Лунин Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
40
мин
Ливерпуль
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук