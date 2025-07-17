"Лунин оделся лучше, чем на собственную свадьбу": фаны Реала отметили поступок украинца и осудили других звезд команды
Андрей Лунин поразил своим поступком болельщиков королевского клуба.
Болельщики "бланкос" поделились мыслями после того, как на церемонию прощания Лукаса Васкеса с Реалом пришли только Килиан Мбаппе и Андрей Лунин.
Реал попрощался с легендой, который выиграл кучу титулов – только Лунин и Мбаппе пришли на церемонию
Первое, что отметили фанаты Реала – это одежда Андрея.
"Лунин оделся на прощание с Лукасом Васкесом лучше, чем на собственную свадьбу", – написал с иронией один из поклонников "сливочных" в X.
Также болельщики не скрывали своего разочарования игроками, что проигнорировали прощание Лукаса Васкеса.
"Мне очень грустно, что на прощании с Лукасом Васкесом присутствовали только Мбаппе и Лунин. Это игрок, который является легендой Реала: сыграл более 13 сезонов в команде и завоевал 5 титулов ЛЧ. Он всегда поддерживал молодежь, когда она приходила в клуб", – отметили в комментариях.
"Большое уважение Мбаппе и Лунину, единственным, кто нашел время посреди отпуска, чтобы попрощаться с товарищем по команде и легендой клуба. Другие футболисты потом показывают как много для них значит Реал, но их никогда нет, когда это нужно. Таким отношением они создают позорный имидж для команды", – написал один из разъяренных болельщиков.
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