Болельщики "бланкос" поделились мыслями после того, как на церемонию прощания Лукаса Васкеса с Реалом пришли только Килиан Мбаппе и Андрей Лунин.

Реал попрощался с легендой, который выиграл кучу титулов – только Лунин и Мбаппе пришли на церемонию

Первое, что отметили фанаты Реала – это одежда Андрея.

"Лунин оделся на прощание с Лукасом Васкесом лучше, чем на собственную свадьбу", – написал с иронией один из поклонников "сливочных" в X.

Lunin se ha vestido mejor para la despedida de Lucas Vázquez que para el día de su boda, me representa mucho el bueno de Lunin. pic.twitter.com/z0lwg62Vew — Marito (@MarioHurtadoRM) July 17, 2025

Также болельщики не скрывали своего разочарования игроками, что проигнорировали прощание Лукаса Васкеса.

"Мне очень грустно, что на прощании с Лукасом Васкесом присутствовали только Мбаппе и Лунин. Это игрок, который является легендой Реала: сыграл более 13 сезонов в команде и завоевал 5 титулов ЛЧ. Он всегда поддерживал молодежь, когда она приходила в клуб", – отметили в комментариях.

Me parece muy triste que solo hayan ido Mbappé y Lunin a la despedida de Lucas Vazquez



Un jugador que es una leyenda del club, con más de 13 temporadas en la casa, con 5 Champions, y que siempre ha apoyado a los jóvenes cuando han venido — Gravesen (@GravesenFunado) July 17, 2025

"Большое уважение Мбаппе и Лунину, единственным, кто нашел время посреди отпуска, чтобы попрощаться с товарищем по команде и легендой клуба. Другие футболисты потом показывают как много для них значит Реал, но их никогда нет, когда это нужно. Таким отношением они создают позорный имидж для команды", – написал один из разъяренных болельщиков.

Honor a Mbappé y Lunin, los únicos que han perdido un ratito de sus vacaciones para ir a despedir a un compañero y leyenda del club.



Los otros luego se señalan mucho el escudo pero cuando hay que estar no estan, es vergonzosa la imagen que dan con estas cosas. pic.twitter.com/eoaTWNyWKZ — Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) July 17, 2025

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