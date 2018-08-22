Лунин очень близок к трансферу в Леганес – Реал дал зеленый свет

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин находится в шаге от перехода в другой испанский клуб.

Андрей Лунин очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в Леганес, сообщает Marca. Вратарь сборной Украины временно покинет Реал с целью набраться опыта в другом клубе Примеры. Выбор пал на "пепинерос", базирующихся в пригороде Мадрида.

На Лунина претендовали и другие испанские клубы, а наиболее предметный интерес проявляли Райо Вальекано и Вальядолид. Впрочем, Реал выбрал местом продолжения карьеры Андрея близкий по географическому размещению Леганес из-за желания постоянно держать 19-летнего украинца под контролем.

Тренерский штаб Реала дал зеленый свет на аренду Лунина в Леганес и решил не лишать его игрового времени в роли третьего вратаря "сливочных", добавляет издание.

5 клубов Примеры, которые могли бы арендовать Лунина: от ненавистной в Украине команды до совершенно невозможного