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Лунин очень близок к трансферу в Леганес – Реал дал зеленый свет

19:12 237 Читати українською
Лунин очень близок к трансферу в Леганес – Реал дал зеленый свет
Андрей Лунин / Marca

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин находится в шаге от перехода в другой испанский клуб.

Андрей Лунин очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в Леганес, сообщает Marca. Вратарь сборной Украины временно покинет Реал с целью набраться опыта в другом клубе Примеры. Выбор пал на "пепинерос", базирующихся в пригороде Мадрида.

На Лунина претендовали и другие испанские клубы, а наиболее предметный интерес проявляли Райо Вальекано и Вальядолид. Впрочем, Реал выбрал местом продолжения карьеры Андрея близкий по географическому размещению Леганес из-за желания постоянно держать 19-летнего украинца под контролем.

Тренерский штаб Реала дал зеленый свет на аренду Лунина в Леганес и решил не лишать его игрового времени в роли третьего вратаря "сливочных", добавляет издание.

5 клубов Примеры, которые могли бы арендовать Лунина: от ненавистной в Украине команды до совершенно невозможного

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